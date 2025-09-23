ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈਟਵਰਕ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Chandigarh News: ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਰਿੰਕੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰੈਕਟ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਤੇ ਜਿਮੀ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੋਨੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:02 PM IST

Chandigarh News: ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਵੇਲਰੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-33 ਵਿੱਚ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਕਟਰ-44 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਠੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ 2008-09 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੇਹਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਮਰਸਿਡੀਜ਼, ਆਡੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 16 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈਟਵਰਕ "ਆਈਡੀ ਸਿਸਟਮ" ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਲਦੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਤਾ-ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।

;