ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 4 ਬਦਮਾਸ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 5 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ

Chandigarh News: 

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਬਲੂ, ਸੈਕਟਰ 38 ਵੈਸਟ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਨ, ਸੁਮਿਤ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 56 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਿਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 61(2) ਬੀਐਨਐਸ-2023 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ 4 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਆਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 5 ਪਿਸਤੌਲ, 10 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੇ ਹਥਿਆਰ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਮਿਤ, ਰੋਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਦੀ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਨੂ, ਵਿਕਾਸ, ਬਬਰਿਕ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਚਾਚਾ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਬਬਲੂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਚ ਫੜੇ ਗਏ

ਐਸਪੀ ਜਸਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ 34/35 ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇਦ ਬੋਲੇਰੋ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਨ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਹਨ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ, 5 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਬੋਲੇਰੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਸੁਮਿਤ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਹਤਕ, ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ, ਖੰਨਾ) ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 56 ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਬਬਲੂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 2 ਪਿਸਤੌਲ, 3 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੂੰਡਈ ਅਲਕਾਜ਼ਾਰ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 4 ਬਦਮਾਸ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 5 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ
;