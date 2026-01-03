ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ, AAP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

Chandigarh Mayor Election News: ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Chandigarh Mayor Election News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਾਸ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ 14 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ 'ਆਪ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਐਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੇਅਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ', ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ
ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 36 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚਾਰ ਮੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇਕਲੌਤੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
