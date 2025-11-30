Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3023755
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

MC ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਸੈਕਟਰ 53 ਵਿੱਚ MSW ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 7 ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MC) ਨੇ ਸੈਕਟਰ 53 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ MSW ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਲਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:49 AM IST

Trending Photos

MC ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਸੈਕਟਰ 53 ਵਿੱਚ MSW ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 7 ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 53 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (MSW) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ MSW ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮੁੱਖ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ - ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਗਲਤ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 53 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬੱਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਫਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਨਿਗਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 53 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਲਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੇ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

TAGS

Chandigarh Newschandigarh mcbus challan

Trending news

Chandigarh News
MC ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ: ਸੈਕਟਰ 53 'ਚ MSW ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਲਾਨ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ: ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖਮੀ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ: ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
Tarn Taran News
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 30 ਨਵੰਬਰ 2025
Tarn Taran News
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਵਸੂਲੀ ਗਿਰੋਹ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ
Punjabi Singer Rape News
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Mandeep Kaur Murder
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਦਾ ਦਿਓਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ; ਹਾਦਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
Shivraj Singh Chouhan
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼