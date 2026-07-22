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ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਤ

Yamunanagar Merchant Navy Officer: ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜੇਟੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 22, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:34 AM IST
ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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