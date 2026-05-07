ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ED ਰੇਡ; 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ

ED Raid: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰਜ਼ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ।
Mohali Raid: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਗ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੈਗ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ, ਬੈਗ ਫਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟ ਡੁੱਲ ਗਏ।