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ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਧ 'ਚ ਰੁਕੀ; ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਘਰ

Bomb Threat: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 21, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:13 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਧ 'ਚ ਰੁਕੀ; ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਘਰ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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