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GMADA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ TDI 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ED Raid: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 119 ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਆਈ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੀਆਰ-6 ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ 15 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 29, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 12:20 PM IST
GMADA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ TDI 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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