Punjab Weather: ਮਾਨਸੂਨ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ; ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਧ ਹੋਈ

Punjab Weather: ਮਾਨਸੂਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
Trending Photos
Punjab Weather: ਮਾਨਸੂਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 621.4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 420.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ, ਰਾਜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1391.84 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਡੈਮ ਵਿੱਚ 17,786 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 55,134 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1677.07 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 36,637 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 45,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਸਮਰਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 36.8 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 34.8 ਡਿਗਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 35 ਡਿਗਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 35.4 ਡਿਗਰੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 34.7 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 36.6 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ