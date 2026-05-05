Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3206108
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ 'Mortantra' ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ; ਸੈਕਟਰ 19 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਿਤ

Mortantra Chandigarh Store: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਮੋਰਟਾਂਟਰਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਘੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 05, 2026, 08:01 PM IST

Trending Photos

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ 'Mortantra' ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ; ਸੈਕਟਰ 19 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਿਤ

Mortantra Chandigarh store: ਮੋਰਟਾਂਟਰਾ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਭਾਰਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੀਵਤ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਰਟਾਂਟਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਮੋਰਟਾਂਟਰਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਘੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰੀ ਲਈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਟਾਂਟਰਾ ਦੇ ਕਰਾਫਟ-ਅੱਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਰਟਾਂਟਰਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

"ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ," ਮੋਰਤਾਂਤਰਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨਇਮਿਸ਼ ਸਖਪਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰਸਮੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਲ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ।"

ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਰਤਾਂਤਰਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਗਏ, ਮੁੱਲਾਂ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੋਰਾਂਤਰਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੋਰ SCO 9, 19D, ਸੈਕਟਰ 19, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, https://mortantra.com/ 'ਤੇ ਜਾਓ।

TAGS

Chandigarh News

Trending news

Satinder Sartaaj
ਮੇਲਬਰਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਸ਼ੋਅ ਹਾਊਸਫੁੱਲ-ਭਾਰੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ
Chandigarh News
ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ 'Mortantra' ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ; ਸੈਕਟਰ 19 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਿਤ
Shambhu Railway Blast Case
ਸ਼ੰਭੂ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ: ਜਗਰੂਪ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਅਟਕਿਆ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਾਮਲਾ
Chandigarh Congress celebration
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
amritsar news
MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਟਲੀ
Indigo Flight Fire
ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ’ਚ ਧਮਾਕਾ; ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਏਵੈਕੂਏਸ਼ਨ
Farmer Protest News
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ-12 ਮਈ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Gurdaspur News
PRTC ਬੱਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਪਿੰਡ ਲੱਖੋਵਾਲ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
Mansa news
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ