ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ 'Mortantra' ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ; ਸੈਕਟਰ 19 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਿਤ

Mortantra Chandigarh Store:
Mortantra Chandigarh store: ਮੋਰਟਾਂਟਰਾ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਭਾਰਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੀਵਤ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਰਟਾਂਟਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਮੋਰਟਾਂਟਰਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਘੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰੀ ਲਈ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਟਾਂਟਰਾ ਦੇ ਕਰਾਫਟ-ਅੱਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੋਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਟਾਂਟਰਾ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ," ਮੋਰਤਾਂਤਰਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨਇਮਿਸ਼ ਸਖਪਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰਸਮੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਲ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ।"
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਰਤਾਂਤਰਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਗਏ, ਮੁੱਲਾਂ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੋਰਾਂਤਰਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੋਰ SCO 9, 19D, ਸੈਕਟਰ 19, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, https://mortantra.com/ 'ਤੇ ਜਾਓ।