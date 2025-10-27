Punjab Weather News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ; ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ

Punjab Weather News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.1 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
Punjab Weather News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.1 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ’ਚ ਪਾਰਾ 16 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾ ’ਚ ਚੰਗੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੌਣੇ ਛੇ ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਛਿੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਹਾਲੇ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਬੱਦਲ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 439 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ AQI 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ AQI 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਸਤ AQI 156 ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੁਲ, ਆਦਿ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੱਡੀ ਗਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦ ਪਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਹਵਾ ਹੇਠਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਣ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਪਮਾਨ ਘਟੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 26-30°C, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 32-34°C ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 30-32°C ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 12-14°C, ਮਾਝਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10-12°C ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 14-16°C ਰਹੇਗਾ।