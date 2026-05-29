ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ: 179 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

Chandigarh Night Culture News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
Trending Photos
Chandigarh Night Culture News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 179 ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ (ਦਿਨ-ਰਾਤ) ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੁਵਿਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
ਇਕੱਲੇ ਸੈਕਟਰ 8-ਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਸੈਕਟਰ 15, 22, 32, 35, 36, 40, 44, 45, 46, ਅਤੇ 47।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰਾ, ਖੁੱਡਾ ਜੱਸੂ ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ, ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਰ ਰੂਮ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਰ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।