Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3231941
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ: 179 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

Chandigarh Night Culture News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 29, 2026, 08:49 AM IST

Trending Photos

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ: 179 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

Chandigarh Night Culture News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 179 ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ (ਦਿਨ-ਰਾਤ) ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੁਵਿਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ
ਇਕੱਲੇ ਸੈਕਟਰ 8-ਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਸੈਕਟਰ 15, 22, 32, 35, 36, 40, 44, 45, 46, ਅਤੇ 47।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰਾ, ਖੁੱਡਾ ਜੱਸੂ ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ, ਰਾਤ ​​ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਚੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਰ ਰੂਮ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਰ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Chandigarh Nightlife UpdateChandigarh Night Culturepunjabi news

Trending news

Chandigarh Nightlife Update
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ: 179 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Punjab Local Body Elections 2026 Result
Punjab Local Body Elections 2026 Result Live: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂੂ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 29 ਮਈ 2026
Baltej Pannu News
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ
Harpal Singh Cheema news
ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
Aman arora news
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ
Ludhiana Lottery Winner
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ
Bashir Badr Death News
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾ. ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
Solan News
सोलन के देऊं घाट में दर्दनाक हादसा; तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, एक की मौत, तीन घायल