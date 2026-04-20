ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼; ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 12:17 PM IST

Panchkula Nursing officer Death: ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਸੀਯੂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸੀਡੀਆਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

2024 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ
ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੈਨੀਵਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਜੁਗਲਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 31 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ।

ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੈਨੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

