ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਉਤੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ; ਚਾਰ ਮੁਲ਼ਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਜੂਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ "ਅਲਫ਼ਾ ਇਵੈਂਟ ਕੰਪਨੀ" ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ 21 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਵਦੀਪ, ਅਕਸ਼ੈ ਟਿੱਕੂ, ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਕਪੂਰ - ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 17 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 19 ਡੈਸਕਟੌਪ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤਿੰਨ ਲੈਪਟਾਪ, 11.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਤਿੰਨ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ, 16 ਹੈੱਡਸੈੱਟ, ਦੋ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਰਾਊਟਰ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਤਿੰਨ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹20,000 ਤੋਂ ₹25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕੁਰ ਕਪੂਰ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਪੂਰ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਨੈਨ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।