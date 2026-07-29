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ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਜੋਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ

PhD scholar Jyoti Death Case: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਚਡੀ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਜੋਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 29, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:31 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਜੋਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀਐਚਡੀ ਸਕਾਲਰ ਜੋਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ
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