Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3018575
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

Panjab University News: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ; ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

Panjab University News:  ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 26, 2025, 09:13 AM IST

Trending Photos

Panjab University News: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ; ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

Panjab University News:  ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਦੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਯੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਜਹੇੜੀ ਚੌਕ (ਸੈਕਟਰ 42/43-52/53) ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 42/43 ਛੋਟਾ ਚੌਕ, ਅਟਾਵਾ ਚੌਕ (ਸੈਕਟਰ 35/36/42/43) ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 43/44 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 42/43 ਛੋਟਾ ਚੌਕ ਤੱਕ V-4 ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਨ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। “ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਕੈਂਪਸ, ਸੈਕਟਰ 14 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ CHD40, CHD41, CHD43 ਅਤੇ CHD44 ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਸੈਕਟਰ 10, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,” ਪੀਯੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ “ਸੈਨੇਟ ਬਚਾਓ” ਅਤੇ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ "ਪੀਯੂ ਬੰਦ" ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਯੂ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਫਤਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।"

50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਪੀਯੂ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੈਂਪਸ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ।

10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

TAGS

Panjab University NewsPanjab University Bandh NewsPanjab University Bachao Morchapunjabi news

Trending news

Panjab University News
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ; ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ
26/11 Mumbai attack
26/11 Attack: 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਗਈ ਸੀ ਮੁੰਬਈ
Punjab Rain Forecast
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦੀ ਦਸਤਕ; ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
gold rate prediction
2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਡਰਾਉਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
Chandigarh Kisan Mahapanchayat
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਅੱਜ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 26 ਨਵੰਬਰ 2025
amritsar news
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ 3 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ
Sunam News
ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਠਭੇੜ, 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਬੂ
DGP Gaurav Yadav
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੋ DSP ਕੀਤੇ ਸਸਪੈਂਡ
T20 World Cup 2026
T20 world cup 2026 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ