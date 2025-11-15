Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3004890
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

Panjab University: ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ; 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੱਦਾ

Panjab University: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:17 PM IST

Trending Photos

Panjab University: ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ; 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੱਦਾ

Panjab University: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 18 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਮੈਸਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਸ਼ੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

TAGS

Panjab UniversityPanjab University Bachao MorchaPU Bachao Morchapunjabi news

Trending news

Moga firing incident
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਝੜਪ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ
Banur Loot News
ਤਿੰਨ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਨਕਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟੇ
faridkot news
ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, ਛੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
SGPC News
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਜੱਥੇ 'ਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
stomach cancer symptoms
ਪੇਟ ਵਿੱਚ Cancer ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾ
State Bank of India
1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ SBI, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
TATA IPL 2026
IPL 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ; ਰਾਣਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਗਏ ਸ਼ਮੀ
Mansa murder case
ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ
Nimma Loharke Passes Away
ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਨਿੰਮਾ ਲੁਹਾਰਕੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
Post office
ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ Post Office ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ Account