Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ, ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

Panjab University Protest News: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 03, 2025, 02:13 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ, ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

Panjab University Protest News: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ —“ਪਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।”

