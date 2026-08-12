/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਉਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

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Chandigarh Sukhna Lake Assault News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਓਮੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਓਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਮਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਐਤਵਾਰ (11 ਅਗਸਤ) ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ 'ਤੇ ਚੀਕਿਆ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਓਮਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਠ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰਜੀਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਉਸ ਲਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਮਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਟ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਦੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦੰਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਵੀਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਮਵੀਰ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼, ਵਿਜੇ, ਜਤਿਨ, ਰੋਹਿਤ, ਚਮਨ ਅਤੇ ਗੰਜੂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਲੀਜਾਂਗਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਮਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।