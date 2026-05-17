ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰੀਏ 'ਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਾ; ਜ਼ੀ-ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

Zee News Operation Kisan: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀ-ਨਿਊਜ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Trending Photos
Zee News Operation Kisan: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀ-ਨਿਊਜ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਏ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 3 ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 1575 ਬੈਗ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਰੀਆ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਰੀਆ ਗਲੂਯ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਰੀਆ ਗਲੂਯ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੂਯ ਫਿਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ MDF, ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਲੂਯ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਰੀਆ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਗਲੂਯ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਲੂਯ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਗਲੂਯ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟਰ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਭਰਾ?
ਕਾਰੀਗਰ: ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਰ: ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕਾਰੀਗਰ: ਗਲੂਯ।
ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਖਾਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕਾਰੀਗਰ: ਨਹੀਂ।
ਰਿਪੋਰਟਰ: ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਕਾਰੀਗਰ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਾਲ (ਗਲੂਯ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।
ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ... ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ?
ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ: ਦਬਾਅ ਕੇ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ...। ਬਾਕੀ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਵੇਗਾ...
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ... ਉਸਦਾ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਚੋਲੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਗੂੰਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ... ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ 200-300 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ZEE NEWS ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਲ ਗਲੂਯ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ... ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਬੋਰਡਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ 29 ਹਜ਼ਾਰ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ZEE NEWS ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਟਾਲਾਗਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਸਯਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ