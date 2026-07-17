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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ- ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ

PM Narendra Modi: ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਣਮਾਨਯ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। PGI ਦੇ ਭਾਰਗਵ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 17, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:49 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ- ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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