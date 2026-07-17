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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 4,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, PM ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ

PM Modi Chandigarh Visit: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਚੰਡੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 17, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:12 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 4,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ, PM ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ- ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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