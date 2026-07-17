Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Chandigarh
  • /PM ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਤੇ; 12,070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ

PM ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ 'ਤੇ; 12,070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ

PM Modi Punjab Visit Today: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ₹12,070 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਰੂਟ ਪਲਾਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 17, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:21 AM IST
PM ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ 'ਤੇ; 12,070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ Heat Alert; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ
punjab weather1 hr ago
2
ajj da hukamnama3 hrs ago
3
Sukhbir singh badalJul 16
4
CM Bhagwant MannJul 16
5
PM Narendra Modi Chandigarh VisitJul 16