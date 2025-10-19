Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2968286
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

Y. Puran Kumar Suicide Case: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਲੈਪਟਾਪ

Y. Puran Kumar Suicide Case:  ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 19, 2025, 06:00 PM IST

Trending Photos

Y. Puran Kumar Suicide Case: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਲੈਪਟਾਪ

Y. Puran Kumar Suicide Case:  ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ
ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 11 ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡੇਟਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ?

ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਏਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੰਨਮੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

TAGS

IPS officer Y. Puran KumarY. Puran Kumar death newsY. Puran Kumar investigationY. Puran Kumar suicide reason

Trending news

IPS officer Y. Puran Kumar
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਲੈਪਟਾਪ
Parineeti Chopra baby
ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਘਰ ਗੂੰਜੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ; ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ
India vs Australia Perth ODI
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ; ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ
Sultanpur Lodhi
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਬਣਾਏਗੀ 26 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੱਜਣ ਚੀਮਾ
HRTC
दिवाली पर यात्रियों के लिए HRTC चलाएगा हरिद्वार, दिल्ली और शिमला के लिए विशेष बसें
Sultanpur Lodhi
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ; ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 25 ਟੈਂਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਵਾਨਾ
Amritsar Diwali
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
faridkot news
ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ
Ludhiana fire news
ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ; ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
Samrala CBI Raid
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ