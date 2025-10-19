Y. Puran Kumar Suicide Case: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਲੈਪਟਾਪ

Y. Puran Kumar Suicide Case: ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਐਫਐਸਐਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ
ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 11 ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਡੇਟਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ?
ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਏਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੰਨਮੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।