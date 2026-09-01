/ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

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Panjab University Student Elections News: ਏਐਸਏਪੀ (Association of Students for Alternative Politics) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਐਸਏਪੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ABVP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ASAP ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਵੱਲੋਂ debarred ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਕਿਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅੰਕਿਤ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਏਐਸਏਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Lyngdoh guidelines ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ASAP ਦੇ ਆਦਿਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਪੀਯੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ।