Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3097674
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ

Harassment News: ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:56 PM IST

Trending Photos

ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ

Harassment News: ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NSS ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚੁੱਪੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ।"

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੰਮਿਆ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਲਵੇਅ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਚੁੰਮਿਆ।

ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

TAGS

Harassment newsRohtak School MolestationGovernment school molestation Haryana

Trending news

Harassment news
ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ
earth
24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਧਮਾਕੇ.... ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਨ੍ਹੇਰਾ?
Fazilka Loot News
ਟੈਂਪੂ ਉਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ; ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ
Punjab Government Ashirwad Yojana
ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 51,000 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Kisan-Mazdoor Sangharsh Committee
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
Rahul Gandhi
‘ਗਦਾਰ ਦੋਸਤ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਰਾਹੁਲ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
Shehzad Poonawalla
BJP ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ
Mansa news
ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ
- sunny leone
Sunny Leone ਦੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੱਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ
Punjab Governor Gulab Chand Kataria
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ