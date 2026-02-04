ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ

Harassment News: ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Harassment News: ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NSS ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਤੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚੁੱਪੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ।"
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੰਮਿਆ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਲਵੇਅ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਚੁੰਮਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।