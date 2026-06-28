ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ

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High Court Judge Death News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 2:50 ਵਜੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 59 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਸੂਦਪੁਰ (ਹਾਂਸੀ, ਹਿਸਾਰ) ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਆਂਇਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ।
ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਅਪਰਾਧਿਕ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਜਨਮ: 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1967 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸੂਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ: ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ: ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ LLB ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ:
1999: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।
2000: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
2004 - 2008: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ।
2008 - 2009: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AAG) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
2009 - 2013: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AAG) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਵ: ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, HPSC, BSNL ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘ (ਭਾਰਤ) ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।