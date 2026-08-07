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ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾ ਬਰਸਣਗੇ ਬਾਅਦਲ! IMD ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ

Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ; ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 07, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:34 AM IST
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾ ਬਰਸਣਗੇ ਬਾਅਦਲ! IMD ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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