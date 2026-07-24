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27 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ; IMD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 27 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਤਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 24, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:29 AM IST
27 ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ; IMD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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27 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ IMD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
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