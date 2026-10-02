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ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਠੰਢ, ਜਾਣੋ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਗਰਮ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਾਨਸੂਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Oct 02, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 09:29 AM IST
ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਠੰਢ, ਜਾਣੋ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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