Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Chandigarh
  • /ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਜ ਰਹੇਗਾ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ; 26-28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਜ ਰਹੇਗਾ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ; 26-28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਪਮਾਨ 0.4 ਡਿਗਰੀ ਵਧੇਗਾ। 26-28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 24, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:50 AM IST
ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਜ ਰਹੇਗਾ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ; 26-28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 24 ਸਤੰਬਰ 2026
2
3
4
5