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ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ! ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਢ; ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ

Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਨ ਗਰਮ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

Written ByRaj Rani
Published: Oct 01, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 09:44 AM IST
ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ! ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਢ; ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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