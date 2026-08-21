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ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 47.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ; ਡੈਮ ਅਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 47.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਧਰ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 21, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:53 AM IST
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 47.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ; ਡੈਮ ਅਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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