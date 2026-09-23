/ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

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Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਾਈਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੱਜ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਸਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 39% ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ
ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਖਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ 12,990 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7,437 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ 7,392 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 45 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 5,556 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 49.82 ਹਰਟਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।