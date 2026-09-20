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ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਮੌਸਮ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਿਦਾਈ; ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਵਧੇਗੀ ਠੰਢ

Punjab Weather Update: ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 20, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:21 AM IST
ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਮੌਸਮ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਿਦਾਈ; ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਵਧੇਗੀ ਠੰਢ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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