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ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਗੀ ਨਮੀ, ਅੱਜ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ; ਜਾਣੋ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਮੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ 29% ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 14, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:29 AM IST
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਗੀ ਨਮੀ, ਅੱਜ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ; ਜਾਣੋ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਗੀ ਨਮੀ, ਅੱਜ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ
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