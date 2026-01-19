ਦੋਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਚਮਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਜਿੱਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ Lottery

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਚਮਕ ਗਈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲਾਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੇ।
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲਾਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੇ।
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਟਿਕਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।