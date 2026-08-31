/ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ABVP ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਬਣੇ ਦੇ PU ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ

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Punjab University Election Results: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ABVP ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ PUDF ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਮਲ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
PU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੇਤੂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ABVP ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।