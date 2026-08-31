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ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ABVP ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਬਣੇ ਦੇ PU ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ

Punjab University Election Results: Punjab University ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ। ABVP ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਮਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 31, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:27 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ABVP ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਬਣੇ ਦੇ PU ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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