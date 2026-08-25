/ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਰੇਸ ’ਚ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ; SOI ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ

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PU Student Union Election News: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ (PUCSC) ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟਿੰਗ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ NSUI ਤੋਂ ਗੁਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ABVP ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ, ASAP ਤੋਂ ਆਦਿਲ ਬਰਾੜ ਅਤੇ SATH ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
SOI ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ SOI (Students' Organisation of India) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਣਵ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ SOI ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ (DSW) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
SOI ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।