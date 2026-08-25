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ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਰੇਸ ’ਚ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ; SOI ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ

PU Student Union Election News: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ NSUI ਦੇ ਗੁਰਮਨ ਸਿੱਧੂ, ABVP ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ, AISA ਦੇ ਆਦਿਲ ਬਰਾੜ ਅਤੇ SATH ਦੇ ਦਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 25, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:32 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਰੇਸ ’ਚ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ; SOI ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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