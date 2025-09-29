Advertisement
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

Special Session: ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

Sep 29, 2025, 02:55 PM IST

Special Session: ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

1). 26%–75% ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
2). 75%–100% ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
3). ਨਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ₹18,800 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
4). ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੋਕ-ਝੋਕ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਉਥੇ ਰੇਤ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ 'ਤੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ₹1.25 ਕਰੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 35–40 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮੇਤ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਟਕਰਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

;