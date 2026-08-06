Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Chandigarh
  • /ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, IMD ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ; ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, IMD ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ; ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੋ

Punjab Weather Update: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਈਐਮਡੀ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ, ਤਾਪਮਾਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 06, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:10 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, IMD ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ; ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੋ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਅਗਸਤ 2026
2
3
4
5