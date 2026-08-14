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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 4 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ, 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Aug 14, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:23 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 4 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ, 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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