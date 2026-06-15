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ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਧੀ ਗਰਮੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 5.4°C ਵਧਿਆ; 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 5.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਿਆ। 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 6 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਮਾਨਸੂਨ?

Written ByRaj Rani
Published: Jun 15, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:36 AM IST
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਧੀ ਗਰਮੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ 5.4°C ਵਧਿਆ; 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਫਿਰ ਵਧੀ ਗਰਮੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਰਾ 5.4°C ਵਧਿਆ; 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ
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