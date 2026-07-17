Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Chandigarh
  • /Punjab Weather: ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ Heat Alert; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਰਿਸ਼

Punjab Weather: ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ Heat Alert; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਰਿਸ਼

Punjab Weather Update: ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 17, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:00 AM IST
Punjab Weather: ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ Heat Alert; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਰਿਸ਼
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 17 ਜੁਲਾਈ 2026
ajj da hukamnama1 hr ago
2
Sukhbir singh badalJul 16
3
CM Bhagwant MannJul 16
4
PM Narendra Modi Chandigarh VisitJul 16
5
tarsem jassarJul 16