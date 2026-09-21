ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ; ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਵਧੇਗੀ ਠੰਢ

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Punjab Weather: 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਾਪਮਾਨ ਹੁਣ ਆਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹਵਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ-ਸਾਈਕਲੋਨਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪੱਛਮੀ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਿਆ
ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 1,644.21 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ 1,371.20 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,680 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 35.79 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,390 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 18.8 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 33.5 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 28.7 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ।