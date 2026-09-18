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ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

Punjab Weather Update: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 1.9 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 18, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:56 AM IST
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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