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ਅੱਜ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ; ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14,000 ਤੋਂ ਪਾਰ

Punjab Weather Update: ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14,120 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 25, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:37 AM IST
ਅੱਜ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ; ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14,000 ਤੋਂ ਪਾਰ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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