Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2992020
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਿਆ, ਠੰਢ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ

Punjab Weather Update: ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1.7 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੈ।

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 07, 2025, 09:48 AM IST

Trending Photos

Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਿਆ, ਠੰਢ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ

Punjab Weather: ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 1.7 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7.9 ਡਿਗਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ
4 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਤੋਂ 12 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 7.9 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਤੋਂ 29 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 30.7 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਿਹਾ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 10.7 ਡਿਗਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 14.4 ਡਿਗਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ: 18.4 ਡਿਗਰੀ
ਬਠਿੰਡਾ: 12 ਡਿਗਰੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: 11.8 ਡਿਗਰੀ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 351 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 351 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ (46)।

ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਮੁਕਤਸਰ: 40
ਸੰਗਰੂਰ: 31
ਲੁਧਿਆਣਾ: 29
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ: 28-28
ਬਠਿੰਡਾ: 27
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 25
ਮਾਨਸਾ: 24
ਪਟਿਆਲਾ: 21

TAGS

punjab weatherweather updatePunjab news

Trending news

punjab weather
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਿਆ ਠੰਢ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਨਵੰਬਰ 2025
Tapa Mandi suicide
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖਤਰਨਾਕ ਦਾ ਕਦਮ
SRS Group scam
SRS ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ
Sultanpur Lodhi news
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ
Rajinder Gupta
ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ
Panchkula News
ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਆਰੋਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Mansa news
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ
Mann Government
ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਕਵਰੇਜ ਸੂਬਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
Punjab government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 100+ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ