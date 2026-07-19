Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Chandigarh
  • /ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ; ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ; ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 19, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:14 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ; ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 19 ਜੁਲਾਈ 2026
ajj da hukamnama1 hr ago
2
Gianni InfantinoJul 18
3
National Film Awards 2024Jul 18
4
Chandigarh Lok AdalatJul 18
5
Ahmedabad Factory FireJul 18