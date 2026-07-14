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ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ; ਨਮੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਣੋ ਮਾਨਸੂਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 14, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:05 AM IST
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ; ਨਮੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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